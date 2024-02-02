Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla kampa girecek

Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Aboubakar, idmanda yer aldı

Öte yandan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar da takıma geri döndü. Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı takımın bugünkü antrenmanında yer aldı.

Yıldız isim ülkesi Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesi sonrasında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.