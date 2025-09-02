Kahramanmaraş’ın Şazibey Mahallesi’nde vinç üzerinde çalıştığı sırada bayılan operatör, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüksek tonajlı vinçte çalışma yapan operatör aniden rahatsızlanarak bayıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, nefes kesen bir operasyonla vincin tepesinde baygın halde bulunan operatörü güvenli şekilde aşağıya indirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan operatör, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.