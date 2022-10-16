Takımın isim sponsoru, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol takımı onursal başkanı ve Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, ligin ikinci maçından galibiyetle dönen oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Burada takım oyuncuları ve yönetimi, desteklerinden dolayı Sami Kervancıoğlu’na teşekkür etti.

Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu’da, “Kahraman şehrimize yaşatmış oldukları bu gurur için takımımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hedefimiz birinci lig, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.