Roma’dan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'un Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralandığı duyuruldu.

Başkent ekibinin, Fransız temsilcisi ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, Roma'nın 2022-2023 sezonu sonunda satın alma opsiyonu da olduğu belirtildi.

"Yüzde 100'ümü vermeye çalışacağım"

Kulüp açıklamasında görüşlerine yer verilen Wijnaldum, "Roma oyuncusu olmak gerçekten heyecan verici. Konuştuğum herkes bana bu kulüp ve taraftarları hakkında mükemmel şeyler söyledi. Kulüp de beni ne kadar istediğini gösterdi. Bu sezon yüzde 100’ümü vermeye ve takımın tüm hedeflerine ulaşması için çalışacağım." ifadelerinde bulundu.

Bu arada kulübün sosyal medya hesaplarından Wijnaldum'un 25 numaralı formayla pozu paylaşılarak, oyuncunun forma numarası da belli olmuş oldu.