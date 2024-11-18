Kahramanmaraş Valiliği, kenti etkisi altına alması beklenen sağanak yağışlarla ilgili vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Bugün başlayıp yarın da devam edeceği tahmin edilen yağışların, özellikle 7 ilçede etkili olacağı bildirildi.

Valilik açıklamasına göre, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan ve Göksun ilçelerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülen yağışların, kırsal bölgelerde ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Yetkililer, yağışlar sırasında dere yataklarından uzak durulması, araç kullanırken dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, olası bir acil durumda ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi çağrısında bulunuldu.