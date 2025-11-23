Lodos etkisiyle ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları bu hafta kış şartlarına dönüyor. Pazartesi hava 8-9 derece soğuyor, batı illerine şiddetli sağanak geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, ülkenin büyük bölümünde değişken hava koşullarının etkili olacağını gösteriyor.

İç ve batı kesimlerde bulutlanmanın artmasıyla birlikte Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.