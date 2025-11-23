Konya'da hafif düzey zihinsel engelli kızlara ergenlik sürecinde öz bakım ve hijyen eğitimini mobil uygulama üzerinden veren "Bağımsız Yapabilirim" projesi hayata geçirildi.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Alan Dikmen'in yürütücülüğünde geliştirilen uygulama, hijyen eğitimi ve öz bakım davranışlarını oyunlaştırılmış içeriklerle destekliyor.

Doç. Dr. Hacer Alan Dikmen projenin kadın sağlığı hemşireliği ve ebelik alanının yanı sıra özel eğitim ve yazılım mühendisliği disiplinlerinden akademisyenlerin ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Literatür incelemesinde hem annelerde hem öğretmenlerde özellikle ergenlik dönemindeki hafif düzey zihinsel engelli kız öğrencilere yönelik geliştirilen bir mobil eğitim aracı olmadığını belirlediklerini anlatan Dikmen, "Bu eksikliklerden sonra bu alanda çalışmaya karar verdim. Direkt ihtiyaca odaklandık ve bir çözüm getirmek istedik." dedi.

