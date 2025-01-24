Mercan’ın, yangın esnasında oda arkadaşıyla birlikte otelden çıktığı ancak mahsur kalanlara yardım etmek için kendi canını hiçe sayıp tekrar alevlere teslim olan binaya girerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de önceki gün sabaha karşı çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Elbistanlı makine mühendisi Alp Mercan da alevlerin sardığı otelde hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Mercan’ın, sergilediği fedakarlık ise yürekleri dağladı.

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn Yiğit Gençbay ile aynı odada kalan Mercan, yangın esnasında dışarı çıkmayı başardı. Alp ve Yiğit, yan taraftaki otele giderek güvenlik görevlilerine ulaştı. İsimlerini tahliye listesine ekleten Alp ve Yiğit, tekrar alevler içindeki binaya döndü. Mahsur kalanları kurtarmak için otele giren Alp ve Yiğit’ten bir daha haber alınamadı. Yangından sonra yapılan incelemelerde Alp ve Yiğit’in kaldığı odalar ve eşyalarının zarar görmediği tespit edildi.

Mercan’ın Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Prof Dr. Vahit Kirişci, Dr. Tuba Köksal ile çok sayıda vatandaş katıldı.