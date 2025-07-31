Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında cumartesi günü başlayan orman yangını, 3’üncü günün sonunda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 1.500 hektarlık alanın kül olduğu yangın sonrası, tahrip olan bölge drone ile havadan görüntülendi.

Yangına hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde alevler kontrol altına alındı. Ancak bölgede yüksek risk nedeniyle soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yangında, risk altındaki 23 konuttan 3’ü zarar gördü, 130 vatandaş ise AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, yangının yol açtığı hasarın boyutlarını belirlemek üzere detaylı hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının ardından ortaya çıkan küle dönmüş manzara, drone görüntüleriyle yürek burktu. Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.