Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşları olası yangınlara karşı bilinçlendirme ve önlem almalarını sağlamak amacıyla önemli bir bilgilendirme paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda, özellikle evde meydana gelen yangınların büyük bir kısmının mutfakta başladığına dikkat çekilerek, mutfak güvenliği konusunda alınması gereken önlemler vurgulandı.

Mutfakta yemek pişirilirken dikkat edilmesi gereken kurallar, yangın riskini azaltma konusunda büyük önem taşıyor.

Yangın söndürme cihazlarının mutfakta veya yemek pişirme alanında kolay erişilebilen bir yerde bulundurulması önem arz ediyor.