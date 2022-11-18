Yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye sokuyorlar, Yolu kapatıp oyun oynuyorlar hatta araçlardan dışarı sarkıp silah bile kullanıyorlar.

Düğün ve asker eğlenicisi için bir araya gelen gruptaki trafik canavarları herkesin canını tehlikeye atıyor.