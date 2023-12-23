Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit düştü, birçok Askerimiz yaralandı, Malatya, Denizli, Zonguldak, Afyonkarahisar, Tokat, Sinop, illerine şehit ateşi düştü, yaşanan acı ülkenin dört bir yanında hissedildi. Yaralı askerimizden birinin ise Kahramanmaraşlı olduğu açıklandı.

Hain saldırıda yaralanan Mehmetçiğimiz, Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Emrullah Yardım olduğu öğrenildi. Nadir Mahallesi’nden olan Yardım'ın, hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların sürdüğünü ifade etti.