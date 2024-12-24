Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden kalıcı konut şantiyesinde 24 yaşındaki işçi ağır yaralandı.
Olay, Taşburun Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde meydana geldi. İddialara göre, G.A. (24) adlı işçi, çalıştığı inşaatta yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşları, G.A.'nın düştüğünü fark ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ağır yaralanan işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.