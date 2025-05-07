1973 yılında çırak olarak adım attığı meslekte artık tek başına üretim yapan usta, değişen ekonomik koşulları ve çırak yetişmemesini değerlendiriyor.

52 yıldır aynı dükkânda kumaş kesip, iğne iplikle şekil veren Abdülkadir Usta, işini severek yaptığını söylüyor. “Buraya ben çırak olarak girdim. O zamanlar dört kişi çalışırdık, şimdi yalnızım. Ekonomik şartlar ağırlaştı, maliyetler yükseldi,” diyor.

Eskiden daha çok yeni elbise dikimi yapıldığını belirten Şekkeli, artık işlerin çoğunlukla tamirat üzerine döndüğünü ifade ediyor.