İddiaya göre, yarış halinde olan iki araç kontrolü kaybederek zincirleme bir kazaya neden oldu. Alınan ilk bilgilere göre kazada 3 kişi yaralandı ve araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinleri, bu tür kazaların önlenmesi için bölgede daha fazla denetim yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve yarış gibi tehlikeli davranışlardan kaçınmaya çağırdı.