İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda Başsavcılık dün 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş şüphelilerden 3’ünün yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

Yurtdışında olduğu tespit edilen şüphelilerden biri olduğu öğrenilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında bugün yakalama kararı çıkarıldı.

Yontunç'un, Survivor programının çekimleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.