Nurhak ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Yılan Ovası mevkiinde, karlı ve sarp arazide yiyecek arayan bir tilki, bölgeyi görüntüleyen bir drone tarafından fark edildi.

Tepesinde uçan cihazı fark eden tilki, önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kaçmak yerine drone’u dikkatle izleyen ve zaman zaman üzerine hamle yaparak oyun oynamaya çalışan tilkinin bu halleri saniye saniye kaydedildi.

Doğanın ortasındaki bu "teknolojik karşılaşma", tilkinin bir süre drone ile mücadele etmesinin ardından gözden kaybolmasıyla sona erdi. Ortaya çıkan renkli görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.