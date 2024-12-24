Kahramanmaraş’ta son 24 saat içerisinde farklı bölgelerde yaşanan araç yangınları, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeyken bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diğer taraftan Tekerek Mahallesi’nde bir başka olayda, arızalanan bir araç tamir edilmek istenirken alev aldı. Korku dolu anlara neden olan yangın, bir sitenin yangın tüpüyle yapılan müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Elbistan ilçesinde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Uzmanlar, araç yangınlarının genellikle bakımsızlık, elektrik arızaları veya yakıt sistemlerindeki sorunlardan kaynaklandığını belirterek, vatandaşları düzenli bakım yaptırmaları konusunda uyardı. Ayrıca, her araçta mutlaka bir yangın tüpü bulundurulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor.