Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi Salmanipek mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kaza sırasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.