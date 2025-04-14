Edinilen bilgilere göre, Karaziyaret Mahallesi kavşağından dönmek isteyen sürücünün kullandığı araca Gaziantep istikametinden gelmekte olan başka bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan O.K. ve Y.A yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan Y.A.’nın hastanede yoğun bakıma alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın oluş sebebinin detaylı şekilde incelendiğini açıkladı.