Kahramanmaraş’ta farklı ilçelerde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Afşin’de Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

İlk kaza, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elbistan istikametine seyir halinde olan 06 HA 8898 plakalı araç, karşı yönden gelen 06 E 8558 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan R.A. (52), kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası A.M. (51) gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yedikuyular Yolunda Can Pazarı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bir diğer kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde yaşandı. A.K. (54) idaresindeki 34 AY 0866 plakalı minibüs seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuzey Çevre Yolu’nda Motosiklet Kazası: 2 Genç Yaralı

Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada ise, M.E. (19) yönetimindeki 46 MA 107 plakalı motosiklet ile 46 AAS 955 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.E. ve arkasındaki yolcu V.H. (19) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Elbistan’da Otomobil Tıra Saplandı: Sürücü Yaralı

Elbistan ilçesi Çiçek Mahallesi'nde yaşanan bir diğer kazada, seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik akışı kısa süreliğine dururken, yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürerken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.