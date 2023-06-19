Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin doğa tutkunlarını şehrin doğal güzellikleriyle buluşturduğu ‘Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası Türkiye’nin 39’uncu tabiat parkı Yavşan Yaylası oldu. Doğaseverlerin uğrak noktası olan Yavşan Yaylası’nda 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplamda 8 kilometrelik mesafe kat eden katılımcılar, bir yandan spor yaparken bir yandan da doğanın, temiz havanın ve manzaranın tadını çıkardı. Doğa ile iç içe gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten doğa tutkunları, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Doğa Yürüyüşleri’nin şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.