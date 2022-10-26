“İnancımızın Neresindeyiz” başlıklı söyleşi KSÜ Yunus Emre Kültür ve Kongre Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleşti.

Programa Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ve eşi Fatma Yasım Hanımefendi’nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Bakır, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Poyraz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşi programı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında Emine Şenlikoğlu’nu KSÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı Doğan, Şenlikoğlu’na ve tüm katılımcılara teşekkür ederek söyleşinin istifadeli geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Yazar Emine Şenlikoğlu, “İnancımızın Neresindeyiz” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Programda katılımcıların sorularını da cevaplandıran Şenlikoğlu’na program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan tarafından geleneksel ahşap oymacılık sanatıyla işlenmiş rahle hediye edildi.

Yazar Emine Şenlikoğlu, söyleşi programının akabinde kitaplarını da imzaladı.