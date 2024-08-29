Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Yazar Hatice Güzel, NFK Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen programda, “Âşıklık Geleneği ve Âşık Hüseyin Topal” konusunu ele aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenli periyotlarla edebiyatseverlerle buluşturduğu Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Yazar Hatice Güzel oldu. Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide Hatice Güzel “Âşıklık Geleneği ve Âşık Hüseyin Topal” konusunu ele aldı. Edebiyatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği programda Yazar Hatice Güzel; âşıklık geleneği, âşıklığın Türk Edebiyatı’ndaki yeri ve Âşık Hüseyin Topal’ın yazın hayatı gibi pek çok konuya değindi. Yazar Hatice Güzel, etkinlikte kitaplarını da okurları için imzaladı. Söyleşinin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Hatice Güzel’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kütüphane Söyleşileri’nin düzenli periyotlarla edebiyatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.