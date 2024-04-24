Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yazar Cemal Şakar’ın katılımıyla “Öyküyle Hikâye Anlatmak” konulu söyleşi düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Yazar Şakar, öykünün Türk Edebiyatı’ndaki yeri ve önemine değindi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, vatandaşların kişisel becerilerini geliştirmesi noktasında Kahramanmaraş Akademi, KAMEK ve KAÇSAM gibi kurslar düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Edebiyat Akademisi” kapsamında Yazar Cemal Şakar’ın katılımıyla “Öyküyle Hikâye Anlatmak” konulu söyleşi gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şair – Yazar Mustafa Köneçoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Yazar Şakar; öykünün Türk Edebiyatı’ndaki yeri, Kahramanmaraş’ın edebiyata katkısı, öykücülük, öykünün diğer edebi türlerle etkileşimi gibi pek çok konuya ışık tuttu. Programın çok verimli geçtiğini belirten edebiyatseverler, Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Cemal Şakar’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceği belirtildi.