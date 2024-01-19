Eko turizmden gastronomi turizmine, inanç turizminden sağlık turizmine kadar birçok potansiyeli barındıran Kahramanmaraş'ta, bölgenin en büyük turizm yatırımlarından biri olan Başkonuş Yaylası beklenen kar yağışının gerçekleşmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Başkonuş Yaylası 1.800 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor ve içinde bulunduğu endemik bitki türleri sayesinde özellikle solunum yolları rahatsızlığı çeken kişiler için doğal bir sanatoryum görevi üstleniyor. Yazın çok çeşitli etkinlikler yapılırken, kışın kar manzarasına, kar oyunlarına doymak ve kayak yapmak isteyenler Başkonuş’a geliyor. Gastronomi workshopları, kongre turizmi gibi birçok turizm dalında Başkonuş Yaylası tek başına hizmet veriyor."

Konaklama, restoran ve daha birçok imkanı bünyesinde barındıran Başkonuş Yaylası okulların ara tatile girmesiyle misafirlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.