Karın büyüleyici atmosferinde kayak yapma keyfi sunan merkez, kar tutkunlarını cezbetmeyi başarıyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi, sadece kayak tutkunları değil, aynı zamanda konaklama olanaklarıyla da misafirlere muhteşem bir deneyim yaşatıyor.

Özellikle merkezin içinde yer alan şık, konforlu ve güvenli bungalov evler, Ramazan ayında da tatilcilerin ilk tercihi haline geldi.

Yedikuyular Bungalov Evleri, misafirlerine doğayla iç içe huzurlu bir tatil imkânı sağlıyor.

Eşsiz manzaralar eşliğinde Ramazan ayında vakit geçirmek ve doğanın tadını doyasıya çıkarmak isteyen herkes Yedikuyular Kayak Merkezi'ni tercih ediyor.