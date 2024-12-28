Kar yağışıyla birlikte kayak merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler, kış mevsiminin ilk kar görüntüleriyle kaplandı.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatmayı hedefleyen Yedikuyular, başta Güneydoğu Anadolu ve doğu Akdeniz bölgeleri olmak üzere yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nin karla kaplanması, hem doğaseverler hem de kış sporları tutkunları için sezon hazırlıklarının başladığını müjdeledi.