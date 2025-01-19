Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en gözde kış turizm destinasyonlarının başında gelen Yedikuyular Kayak Merkezi, hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğradı. Şehir merkezine yalnızca 13 kilometre mesafede bulunan ve 2 bin 300 metre rakımda yer alan tesis, hem Kahramanmaraşlıların hem de çevre illerden gelen vatandaşların buluşma noktası oldu.

Doğanın ve kış sporlarının tadını çıkarmak isteyen misafirlerine unutulmaz bir deneyim sundu.

Vatandaşlar Kayak malzemeleri kiralamak veya teleferiğe binmek için gişelerde uzun kuyruklar oluşturdu

Kış döneminde bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan Yedikuyular Kayak Merkezi, gelecek dönemlerde daha fazla misafiri ağırlamaya hazırlanıyor. Tesisin, kar tutkunları ve kış sporları meraklıları için vazgeçilmez bir adres olmaya devam ediyor.