Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yol genişletme çalışmalarına start verildi. Kış turizminin uğrak noktalarından Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan Büğlek Caddesi’nde kamulaştırılan yapılar kaldırıldı. Bölgede trafikte aksamalara sebebiyet veren 4 bağımsız birimde hafriyat çalışmaları; arterin genişliğinin 7 metreden, 22 metreye yükseltilmesi hedefleniyor.

500 Bin Ziyaretçiye Güvenli Ulaşım

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Dulkadiroğlu ilçemizin Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Büğlek Caddesi’ni genişletmek amacıyla çalışmalarımıza start verdik. Yedikuyular Kayak Merkezi’ne bağlantı sağlayan arterin ilgili kısmında aksamaların engellenmesi, trafik akışının daha güvenli hale gelmesi ve 500 bin ziyaretçiyi ağırlaması öngörülen tesisimize ulaşımın kolaylaştırılması maksadıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.