"Şahlanış Dönemi" olarak nitelendirilen yeni dönemde; enflasyonun tek haneye indirilmesi, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin sağlanması ve aktif dış politika ile küresel barışa katkı ana hedefler olarak belirlendi.

Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazırlandı. Ekonomi, sığınmacılar ve dış politikada girişimci ve aktif rol oynayacak Türkiye, yurt içinde 6 şubat depreminin izlerinin silinmesi için atılan adımları hızlandıracak.

Erdoğan'ın kurmaylarına, "Şahlanış döneminin kapılarını aralayın" dediği öğrenildi.