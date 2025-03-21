Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde yaşayan afetzedeler, teslim edilen evlerinde ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki mahallede, komşular arasında dönüşümlü iftar sofraları kuruluyor.

Ramazan ayından hemen önce evlerini teslim alan depremzede aileler, hem uzun zaman sonra ilk kez ramazanı evlerinde karşılıyor hem de komşularını iftar sofrasına davet ederek dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, deprem ve kaya düşmesi nedeniyle tamamen boşaltılan Avcılar Mahallesi'nde yaşayan depremzedelerin 2 yıl sonra teslim edilen evlerinde ilk ramazanlarını geçirdiğini söyledi.

Evlerde kurulan iftar sofralarının insanların kaynaşmasını ve dayanışmasını sağladığını anlatan Çiğdem, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'teki depremlerde Avcılar Mahallemizde 86 hane zarar gördü. Kırsal mahallemizde bulunan 43 ev depremde hasar gördü, 43 ev kaya düşmesi ve riski nedeniyle boşaltıldı. Bu mahallemiz için özel bir konteyner kent oluşturduk. Bu mahallemizi yeni ve güvenli yerine yeniden inşa ettik. Yapısı tamamlanan, anahtarları teslim edilen hak sahiplerimiz birer birer yeni evlerine taşımaya başladı. Şu anda 35 hanemiz taşındı ve bu yıl ramazanı aileleriyle kendi evlerinde geçiriyorlar. İnşallah bayramı da burada karşılayacaklar."



Avcılar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, yaklaşık 1 ay önce taşındıkları evlerinde mutlu ve huzurlu olduklarını dile getirdi.

Kayaalp, depremde evlerinin yıkılmasının yanı sıra artçı sarsıntılarda da dağdan kopan kaya parçalarının 3 evi yıktığını ve birçok eve zarar verdiğini anlattı.

AFAD'ın bunun üzerine mahalleyi tamamen boşaltıp riskli alan ilan ettiğini belirten Kayaalp, şunları kaydetti:



"Şu anda kalıcı evlerimizin bir kısmı yapıldı, devam eden inşaatlar var. Evlerimize geçtik, huzurluyuz, mutluyuz. Ramazan ayından hemen önce yerleşmiştik evimize ve ramazanı evimizde geçirmek bizi daha da mutlu etti. Konteynerden eve geçince, aslında bunlara ev demek olmaz villa. Biz mahalleli olarak bu tarz bir yapıyı hayal dahi edemezdik. Devletimiz var olsun ki bizlere bu imkanları sundu. Ramazan ayı da bu kapsamda çok güzel geçiyor. Her gün bir evde iftar davetindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde iftar sofralarında buluşuyoruz."

Mahalle sakinlerinden Hüsne Avcı ise ramazan ayı öncesi sıcak yuvalarına kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

İftar davetlerinin komşuluk ilişkisini pekiştirdiğini kaydeden Avcı, "Konteynerde geçirdiğimiz sürede bizim için evlerin yapıldığını biliyordum fakat bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Evimiz çok güzel ve rahat, devletimizden Allah razı olsun. Ramazan ayını sıcak yuvamızda geçiriyoruz. İftarları komşularımızla birlikte yapıyoruz. Herkes kendi sokağındaki komşusunu çağırıyor, iftar veriyor. Bugün de sıra bizdeydi misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.