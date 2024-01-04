Asrın felaketi 6 Şubat Depremi sonrası Elbistan’ın geleceğini belirleyecek imar planı için önemli bir sürece girildi.

Yeni imar planı, caddeleri genişletmeyi ve geniş yeşil alanlar ile sosyal donatı alanları oluşturmayı hedefliyor.

Yaklaşık bir ay önce Elbistan Belediyesi İmar Komisyonunda bulunan ve tüm partilerin temsilcileri tarafından oy birliği ile kabul edilen 1/5000 nazım imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne sunuldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısında gündeme alınacak olan 1/5000 nazım imar planı, daha sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına dönüştürülecek.

Geniş katılımlı konsensüsün olabildiğince sağlandığı bu kapsamlı plan, Elbistan ilçesinin gelişimini ve vatandaşların haklarını koruyacak şekilde tasarlandı. Plan, özellikle mahkeme kararları ve eski uyuşmazlıklarında çözümüne odaklanıyor.

İmar planı hazırlanırken bütün meslek örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, odalardan fikir alınırken, yurt içi ve yurtdışı görüş beyan etmek isteyen tüm STK’ların görüşleri de alındı ve geniş katılımlı konsensüsün sağlandığı bir plan elde edilmişti.