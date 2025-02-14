Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta şehir genelinde hummalı bir yeniden inşa süreci devam ediyor. Şehrin kalbinde yer alan Trabzon Caddesi, "Yeni Kahramanmaraş Projesi" kapsamında büyük bir dönüşüm geçiriyor. Yıkılan binaların yerini modern mimari anlayışıyla inşa edilen yeni konutlar alıyor.

Trabzon Caddesi'nde başlayan inşaat çalışmalarıyla birlikte şehrin silüeti yeniden şekilleniyor. Bu projeyle birlikte, depreme dayanıklı yapılar inşa edilerek vatandaşların güvenli bir yaşam sürmesi hedefleniyor. Projenin merkezinde ise sadece konutlar değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanları, yeşil alanlar ve ticaret merkezleri de bulunuyor.