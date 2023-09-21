Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası şehirde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Kahramanmaraş Valiliği’nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve ilgili kurum yetkililerinin de yer aldığı toplantıda; Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalar, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, imar planları, yerinde dönüşüm ve kentsel tasarım projesi gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

‘Yeni Kahramanmaraş’ İçin Gayretimizi Sürdürüyoruz

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Vedad Gürgen, Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, ilçe belediye başkanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte şehrimizde yürütülen faaliyetlere ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bakanlık alanındaki güncel çalışmaları değerlendirdik. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.