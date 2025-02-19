6 Şubat 2023 depreminin ardından Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların yerine modern ve dayanıklı konut projeleri yükseliyor. Depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşması için başlatılan çalışmalar, şehrin birçok noktasında hızla devam ediyor.

Vatandaşlar, yeni yapıların güvenliği ve sürecin ilerleyişi hakkında farklı görüşlere sahip.

Kahramanmaraş’ta yaraların sarılması için atılan adımlar, şehri yeniden ayağa kaldırırken, halkın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamaya başlaması için kritik bir öneme sahip.