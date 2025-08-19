Kahramanmaraş’ta yeni sezon Antep fıstığının hasadı tamamlandı. Ancak bu yıl hem düşük rekolte hem de rekor seviyedeki fiyat artışları dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 200 TL civarında olan Antep fıstığı, bu sezon 900 TL’ye kadar yükseldi. Kentteki kuruyemişçiler, fiyatlardaki artışın vatandaşların alım gücünü zorladığını ve talepte ciddi bir düşüş yaşandığını belirtiyor.

Üreticiler ise fiyat artışının temel sebebinin verim kaybı olduğuna dikkat çekiyor. Normal şartlarda bir tarladan 1 ton ürün elde edilirken, bu yıl aynı alandan yalnızca 100 kilogram civarında mahsul alınabildiğini belirten satıcılar, “Mahsul az olunca üretici geçimini sağlamak için yüksek fiyattan satmayı tercih ediyor,” şeklinde konuştu.