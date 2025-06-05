TFF'den Önemli Kural Değişikliği: Kırmızı Kart Cezaları ve Sözleşme Şeffaflığı Yeniden Düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren iki önemli konuda kural değişikliğine gitti. Yeni düzenlemeler, kırmızı kart cezalarının infazı ile futbolcu sözleşmelerine dair bildirim zorunluluğunu kapsıyor.

Kırmızı Kart Cezalarında Yeni Dönem: Cezalar Kategoriler Arasında Taşınamayacak

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan talimat değişikliklerine göre, artık futbolcular kırmızı kart gördükleri resmi maçın ardından gelecek ilk resmi müsabakada cezalarını çekecek. Böylece ligde kırmızı kart gören bir futbolcunun cezasını Türkiye Kupası gibi farklı bir organizasyonda çekmesi mümkün olmayacak.

Eski uygulamada, kırmızı kart sonucu alınan 1 ila 4 maçlık cezalar, ihlalin yaşandığı kategoriye özel olarak uygulanıyordu. Ancak yapılan değişiklikle bu sınırlama kaldırıldı. Artık cezalar, resmi müsabaka ayrımı yapılmaksızın sıradaki maçlarda infaz edilecek.

Futbolcu Sözleşmelerinde Tam Şeffaflık: Kulüpler TFF’ye Bildirim Yapmak Zorunda

TFF'nin yaptığı bir diğer önemli değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili. Yeni düzenlemeye göre kulüpler, futbolcularla imzaladıkları sözleşmelerde yer alan tüm maddi detayları Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmek zorunda olacak.

Bildirime tabi kazanç ve harcamalar şunları kapsıyor:

İmza parası

İmaj hakları

Verilen konut, araç ve benzeri ayni ödemeler

Diğer tüm maddi kazanımlar

Bildirim yapılmaması veya eksik yapılması durumunda, tespit edilen meblağın %50’si kadar para cezası uygulanacak. Bu adım, futbol ekonomisinde şeffaflığı artırmayı ve kayıt dışı ödemelerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Yeni Kurallar Ne Zaman Geçerli Olacak?

Yapılan düzenlemelerin 2024-2025 sezonu itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. TFF'nin aldığı bu kararlar, hem sportif adaleti sağlama hem de finansal disiplinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.