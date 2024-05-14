Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi' başladı.

Yeni Sistemin detaylarını sizler için hazırladık

Sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturulacak

Randevudan bir gün önce 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayanların randevusu iptal edilecek. Bu kişilere herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak

Randevusunu onayladığı halde gitmeyenlerin aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek

Herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek

onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişilere herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak

Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak

Boş kalan her randevuda, randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.