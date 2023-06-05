Erol Bulut için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da görev yapan başarılı teknik direktör Erol Bulut'un yeni takımı resmen belli oldu.

EROL BULUT, GAZİANTEP FK'YI ÇALIŞTIRMIŞTI

Bir dönem Fenerbahçe'de de teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut, son olarak Gaziantep FK'da görev almıştı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon Gaziantep FK ile çıktığı 23 resmi maçtan 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 1.35 puan ortalaması yakalamıştı. Ancak Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle Antep ekibi de Süper Lig'den çekilmiş ve Bulut, takımdan ayrılmıştı.

YENİ ADRESİNİ RESMEN AÇIKLANDI

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirildiğini duyurdu. Ada ekibinden yapılan açıklamada, "Cardiff City Futbol Kulübü, Erol Bulut'un A takım menajeri olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

Erol Bulut, daha önceden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapmıştı.