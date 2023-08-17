Ünlüer'i, valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri karşıladı.

Selamlaşma ve karşılama töreninin ardından makamına geçen Ünlüer, bir süre yetkililerden kentle ilgili bilgi aldı.

Ünlüer, Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet etme fırsatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını arz etti.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak kahraman şehrimiz adına Denizli Valiliğine atanan Ömer Faruk Coşkun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, Kahramanmaraş’a yeni gelen Mükerrem Ünlüer’e görevinde muvaffakiyetler diliyoruz.