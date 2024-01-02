Çevresel endişeler ve yükselen yakıt maliyetleri elektrikli araçlara olan talebi her geçen gün artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünya genelinde 26 milyondan fazla elektrikli araç yollarda.

Bu sebeple enerji taleplerini karşılamak için şarj istasyonlarının artması ve altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde, elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımların yapılacağı öngörülüyor.

Türkiye elektrikli ulaşım, şarj ağı, batarya ve bağlı teknolojiler bakımından 5 milyar dolarlık iş hacmi üretebilecek potansiyele sahip VE Elektrikli araç stokunun büyümesine paralel olarak şarj altyapısı da hızla yaygınlaşıyor.

Otomotiv piyasasını dönüştüren elektrikli araçlar yeni bir ekonomi yaratmış durumda. Elektrikli şarj istasyonları hem büyük şirketler hem de girişimciler için yeni bir yatırım alanı oldu.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Yatırım Uzmanı Alp Eren Önal Süreç Hakkında Bilgiler Verdi.