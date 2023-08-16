Şehrin imarı ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, caddelerde başlattığı çevre düzenlemelerini sürdürüyor.

Azerbaycan Bulvarı’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemelerinin ardından Trabzon Caddesi’nde başlatılan yürüyüş yolu imalatları da tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca caddeye yeni yürüyüş yolları kazandırılırken çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehirde asfalt, yürüyüş yolu imalatı, çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.