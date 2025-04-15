Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan konferans protokol üyelerinin açılış ve selamlama konuşmaları ile devam etti.

Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecine mimari ve kentsel planlama açısından katkı sunmayı amaçlayan konferans, şehirde yaşanan dönüşümün mimarlık disiplinleri ışığında ele alınmasını sağladı.

Etkinlikte, deprem sonrası kentlerin yeniden inşasında karşılaşılan zorluklar, sürdürülebilir şehircilik politikaları ve yerel mimarlık anlayışının önemi gibi konular masaya yatırıldı.

Katılımcılar, afet sonrası şehirleşmede bilimsel ve yerel değerlere dayalı yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili PROF.DR. Vahit Kirişci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ile ilgililer katıldı.