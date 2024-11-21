İNGEV ve SEDEFED tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Eleleyiz ve Kadınların Güçlenmesine Destek" projesi kapsamında, "Yeniden İnşa Sürecinde Kadın Girişimciler" konferansı gerçekleştirildi. Kadın girişimcilerin yeniden inşa sürecinde ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıkları konferans, Fondation de France ve the Canada Fund for Local Initiatives'in mali desteğiyle, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle yapıldı.

Konferansta, deprem bölgesinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar, Yeniden inşa sürecinde elde edilen başarı hikayeleri ve kadının ekonomik güçlenmesine yönelik bölgesel fırsatlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, açılış konuşmasında kadın girişimcilerin ve KMTSO'nun şehrin yeniden inşasındaki rolünü değerlendirdi.

İNGEV Vakfı Başkanı Vural Çakır, burada yaptığı konuşmada vakfın Kahramanmaraş'a verdiği destekleri ve gelecekte yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.