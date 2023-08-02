Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mahmut Dertli, yaptığı açıklama ile ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti içerisinde yaşanan adaletsizliğe vurgu yapan Dertli, açıklamasında adaletin ve doğruluğun yol gösterici olduğu bir gelecekte yol almayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.



“”Partimize olan inancım ve sevdam, bizi Milli Görüş davasının temel değeri olan adaleti ve dürüstlüğü gözeterek halka hizmet etmeye yönlendirmişti. Ancak maalesef parti içinde adaletin sağlanamadığını ve yanlışlarla dolu bir ortamın oluştuğunu derin bir üzüntüyle gözlemledim. Uzun bir süredir parti içinde aktif görev almış, içerisindeki yanlışları düzeltmek ve daha adil bir geleceğin temellerini atmak için gayret göstermiştim. Ancak bu çabalarımın, parti içinde gereken ilgi ve alakayı görmemesi, beni düşündürmeye başladı. Bu nedenle, Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa etmek için bu dilekçeyi sunuyorum. Bu kararı verirken kalbimde acı bir boşluk hissetsem de, adaletin ve doğruluğun yol gösterici olduğu bir gelecekte yol almayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Karşılığı olmayan insanlar tercih edildi”



Dertli, açıklamasının devamında partimizde adaletin ve doğruluğun peşinde olmadığını düşündüğüm için bu adımı atmam gerektiğine inanıyorum.” Dedi.

“Partimizin, güç ve yetkiyi maddi olanakları yüksek kişilere vermesi, adaletin bir kenara itildiğine dair açık bir işaretti. Halkın karşısında karşılığı olan insanların değil, karşılığı olmayanların tercih edilmesi, bize adaleti getirmeyeceğini acı bir şekilde gösterdi. Adaletin ve dürüstlüğün önemine olan inancım, bu yola çıkmamı sağlamıştı. Ancak kendi partimde bile adaletin yokluğunu görmek, beni içten içe yaraladı. Kendimi bir siyasetçi olarak değil, adaletin hizmetçisi olarak gördüm ve bu uğurda yürümeye devam edeceğim. İçimdeki inanç ve hizmet aşkı, bana partiye olan bağlılığımı sorgulamam gerektiğini hatırlattı. Bu nedenle, Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu kararı verirken kalbimde acı bir boşluk hissetsem de, adaletin bir hizmetçisi olarak kendi yolumda ilerlemeye karar verdim. Gelecekte belki yeniden yollarımız kesişecek, belki başka yerlerde bir araya geleceğiz. Ancak şu an için, partimizde adaletin ve doğruluğun peşinde olmadığını düşündüğüm için bu adımı atmam gerektiğine inanıyorum.”

