İstanbul’da kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen davada yeni bir gelişme yaşandı. Bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere yönlendirilerek ölümlerine neden olunduğu ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddialarıyla yargılanan sanıklar hakkında mahkeme ara kararını açıkladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, sanık avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından önemli kararlar alındı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşamayı değerlendirerek tüm tutuklu sanıkların cezaevindeki durumlarının devamına karar verdi.

Bu karar, davanın seyrinde kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

BİLİRKİŞİ VE ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Heyet, dosyada eksik görülen teknik incelemelerin tamamlanması için bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun da dava sürecinde belirleyici olacağı ifade edildi.

SANIK SAYISI AZALDI

Dava sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise sanık sayısındaki değişim oldu. Tutuksuz sanıklardan biri olan hastane başhekimi Cafer Akdur’un hayatını kaybetmesi üzerine dosyası davadan ayrıldı.

Bu gelişmeyle birlikte davadaki toplam sanık sayısı 63’ten 62’ye düştü.

ADLİ KONTROL KARARI

Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da hükmetti.

Bu karar, dosyada bireysel değerlendirmelerin sürdüğünü ortaya koydu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Eksiklerin tamamlanması ve raporların dosyaya girmesi için duruşma 10 Temmuz tarihine ertelendi.

Dava, önümüzdeki süreçte yeni deliller ve raporlarla daha da netleşecek.