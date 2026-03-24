Dava Süreci Devam Ediyor

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen ve 63 sanığın yargılandığı dava, bugün yeniden görülmeye başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada, sanıkların suçlamalara ilişkin savunmaları ve dosyadaki yeni gelişmeler ele alınıyor.

Ağır İddialar Gündemde

İddianamede, sanıkların bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdiği, bu süreçte ihmaller sonucu ölümlere neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı öne sürülüyor.

Sanıklar arasında doktor ve hemşirelerin de bulunması, davanın kamuoyundaki yankısını artırıyor.

3 Sanık Tahliye Edilmişti

Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan doktor Mehmet Gürül ile hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı’nın tahliyesine karar vermişti.

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza atma şartı getirilmişti.

Adli Kontrol Kararları

Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da hükmetmişti.

Davanın ilerleyen sürecinde yeni deliller ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Gözler Yeni Gelişmelerde

Türkiye’nin yakından takip ettiği dava, bugün görülen duruşmayla birlikte kritik bir aşamaya girerken, mahkemeden çıkacak kararlar merakla bekleniyor.