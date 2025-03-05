Yeşilay Kahramanmaraş Şubesince Umutkent Konteyner Kent'te depremzede çocukların katılımıyla "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte çocuklara teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşamın önemi anlatılırken, çeşitli oyunlar ve boyama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Yeşilay Şube Sorumlusu Asude Çelebi, yaptığı açıklamada, çalışmaların koruyucu ve önleyici faaliyetler kapsamında olduğunu söyledi.

Bağımsız bir nesil hedeflediklerini belirten Çelebi, "Biz, bizden sonraki nesilden sorumluyuz ve bunun farkında olarak bu farkındalığı 105 yıldır yürütmekteyiz." dedi.