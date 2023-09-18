Vatandaşlarla sohbet ederek Yeşilgöz’e ilişkin görüşlerini alan Başkan Güngör, Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Prof. Dr. Mehmet Şahin’e bölgede gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı.



Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve milletvekilimiz Mehmet Şahin ile şehrimizin ve bölgenin en güzel doğal miraslarından Yeşilgöz’ü ziyaret ettik.



Alanda yürütülen ikinci etap çalışmalarımızı yerinde inceledik. Hafta sonunu fırsat bilip Yeşilgöz’ü ziyarete gelen hemşehrilerimizle sohbet ettik, görüşlerini aldık. Hemşehrilerimiz Yeşilgöz’ün yenilenen yüzünü çok beğendiklerini ifade ettiler.



Buranın turizm potansiyelini ve katma değerini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sloganımız şu: Dünyanın gözü Kahramanmaraş’ta, o da Yeşilgöz’de” cümlelerini kaydetti.